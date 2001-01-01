Меховое ателье в Москве

Долгие десятилетия многие из вас оставались преданными и лояльными клиентами «Русского Меха». Вы приобретали роскошные меха, ухаживали за ними ежегодно сдавая к нам на хранение и в химчистку, если это было необходимо. Пандемия коронавируса и режим ограничения передвижения по городу нарушил наши с вами планы и не дает полноценно оказать необходимый уход за вашим, по-настоящему хранения ценным, меховым изделиями. Стоит ли говорить, что шуба требует особого, бережногодля того, чтобы она могла прослужить как можно дольше и не потерять идеальный внешний вид? Поэтому мы приняли решение организовать бесконтактный прием на хранение или в химчистку ваших меховых пальто, дубленок, жилеток и т.д. С 15 апреля наш специалист дистанционно оформит все необходимые документы, чтобы максимально сократить время передачи вещей в меховой холодильник или

Мы придерживаемся строгих гигиенических правил, поэтому при передаче вещей, вам не о чем беспокоиться. Сейчас пришло наше время доказать вам нашу заботу о вас и о ваших шубках. наш специалист дистанционно оформит все необходимые документы, чтобы максимально сократить время передачи вещей в меховой холодильник или химчистку Мы придерживаемся строгих гигиенических правил, поэтому при передаче вещей, вам не о чем беспокоиться. Сейчас пришло наше время доказать вам нашу заботу о вас и о ваших шубках. Всегда ваш,

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