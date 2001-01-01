Меховое ателье в Москве

 
Меню
Кабинет
КАТАЛОГ УСЛУГ
БРЕНДЫ
 
Меню
0
Корзина
0 Сравнение
Обратный звонок
СКИДКА 20% на Химчистку при сдаче шубы на хранение
ПОДРОБНЕЕ
Скидки на жилетки! 20.000 за лису Голд!
ПОДРОБНЕЕ
Норковые шубы от 69.900 руб.!
 
 
 
0 Сравнение
 
Ателье, хранение и химчистка меховых изделий
 
+7 (964) 798-93-75
 
Понедельник-суббота с 10.00 до 19.00
0
КАТАЛОГ УСЛУГ
БРЕНДЫ
Astel
Аксессуар Фур
Русский мех
 
Клиентские продлены до 31.08! Шубы из норки от 69.900 рублей!
Индивидуальный пошив "под ключ"! Скидка на все шубы из наличия 30%! проспект Маршала Жукова, 3
 
МЫ ОТКРЫТЫ И РАБОТАЕМ!
Соблюдая все меры безопасности
связаться
 
Бесконтактный прием
В Химчистку и на Хранение
подробнее
 
СКИДКА 20% на Химчистку
При единовременной сдаче изделия в Ремонт или на Хранение
Подробнее
Курьерская доставка
Надежность и гибкие условия доставки
Эксклюзивность
У нас вы найдете самый богатый выбор меха
Где купить
Москва, проспект Маршала Жукова, 3
Акции и Скидки
Получайте еще БОЛЬШЕ БОНУСОВ от Русского меха!
Условия возврата
Возврат товаров осуществляется только в магазине
  Меховой холодильник Хранение меха   Профессиональная чистка Химчистка меха   Преображаем до неузнаваемости Ремонт, реставрация, перекрой меховых изделий   Дизайнерские шубы на заказ Индивидуальный пошив шуб   Экологично! БИОчистка меховых изделий
Все категории
Обращение к нашим друзьям, партнерам

 

_57B3372
Долгие десятилетия многие из вас оставались преданными и лояльными клиентами «Русского Меха».
Вы  приобретали роскошные меха, ухаживали за ними ежегодно сдавая к нам на хранение и в химчистку,
если это было необходимо. Пандемия коронавируса и режим ограничения передвижения по городу
нарушил наши с вами планы и не дает полноценно оказать необходимый уход за вашим, по-настоящему
ценным, меховым изделиями. Стоит ли говорить, что шуба требует особого, бережного хранения для того,
чтобы она могла прослужить как можно дольше и не потерять идеальный внешний вид?
Поэтому мы приняли решение организовать бесконтактный прием на хранение или в химчистку ваших
меховых пальто, дубленок, жилеток и т.д.
С 15 апреля наш специалист дистанционно оформит все необходимые документы, чтобы максимально сократить время передачи вещей в меховой холодильник или химчистку.
Мы придерживаемся строгих гигиенических правил, поэтому при передаче вещей, вам не о чем беспокоиться. Сейчас пришло наше время доказать вам нашу заботу о вас и о ваших шубках.
 
Всегда ваш,
Русский Мех

*Бесконтактный прием вещей на хранение в меховой холодильник или в профессиональную меховую химчистку осуществляется бесплатно при сдаче от 3-х шуб (пальто с мехом, дубленок, жилеток, курток с мехом и т.д.).
**При сдаче менее, чем трех вещей выезд специалиста на дом стоит 500 руб.
***Услуга доступна ежедневно, только по Москве.
****Специалист выезжает на дом в день подачи заявки или на следующий день

О нас

Меховое ателье «Русский мех» - одно из самых крупных предприятий по изготовлению изделий из меха. Деятельность «Русского меха» подразумевает массовый и индивидуальный пошив меховых изделий, ремонт шуб, а также комплекс услуг по уходу за мехом.

3 История компании началась в первой половине прошлого столетия и благодаря опыту и профессионализму мастеров по работе с мехом «Русский мех» и сегодня удерживает лидирующие позиции на отечественном и мировом рынке.

Услуги мехового ателье «Русский мех»

  • Индивидуальный пошив изделий из меха куницы, соболя, норки, каракуля и других видов сырья, закупаемого на российских и зарубежных аукционах. С каждым клиентом работает опытный модельер-конструктор, который подбирает фасон, скрывающий недостатки и подчеркивающий достоинства фигуры.
  • химчистка шубы – необходимая процедура, которая возвращает меху естественную красоту и улучшает внешний вид меховых изделий. Мы работаем на итальянском оборудовании с применением профессиональных чистящих средств, а квалифицированные сотрудники всегда готовы дать консультацию по уходу за тем или иным мехом. Важно помнить, что каждое воздействие химическими препаратами сокращает «жизнь» меха на 25%, потому рекомендуем пользоваться химчисткой только в случае крайней необходимости
  • уникальная биочистка меха – это новая технология ухода за меховыми изделиями, подразумевающая очистку волосистого покрова материала без затрагивания кожистой основы. Очищение меха производится растительными бальзамами SALAD вручную. 2 Все чистящие средства прошли сертификацию. При «стирке» биопрепаратами не требуется снимать подкладку, тогда как химчистка меха предполагает погружение изделия в специальный барабан без дополнительных элементов. Потому механическое очищение био-бальзамами рекомендуется для меховых изделий с декоративными элементами, инкрустацией, фурнитурой, отделкой экзотической кожей и пр. Уникальная технология щадяще воздействует на мех и не приносит вреда здоровью человека, гарантируя отличный результат.

Меховое ателье «Русский мех» дарит приятный бонус клиентам, заказавшим пошив шубы из меха рыси или соболя – биочистка в подарок!

  • холодильник для шуб – отличный вариант хранения изделий из меха в межсезонье. В специальных металлических шкафах с системой вентиляции ваша шуба будет храниться при температуре до +°C. Меховой холодильник защищает изделие от насекомых и грызунов, поддерживает состояние волосистого покрова в оптимальном состоянии, сберегая цвет, структуру и уровень влажности меха. Отдавая на хранение нам свою шубу, вы продлеваете срок ее службы!
  • ремонт шубы один из этапов ухода за одеждой из меха, а также вариант исправления дефектов, возникших в ходе эксплуатации. В мастерской компании «Русский мех» ваша шуба обретет былую свежесть или совершенно иной облик. Реставрация шуб, головных уборов и других предметов одежды из меха подразумевает устранение заломов и потертостей, а также перекрой шубы в другое изделие (жилет, жакет или другие формы), замену или частичный ремонт подкладку, правку сжатых мест, установку коленкора, замену застежек.

Меховое ателье «Русский мех» по ремонту шуб в Москве, адреса и телефоны которого вы найдете в разделе «Контакты», оказывает срочные услуги по ремонту изделий из меха, в том числе из эксклюзивного и дорогостоящего. Доверяйте свою шубу только надежной и проверенной компании и тогда безупречный результат гарантирован.

Преимущества сотрудничества с меховым ателье «Русский мех»

  • широкий ассортимент меха, доставленного с ведущих мировых аукционов
  • уверенность в высоком качестве меха
  • идеальная посадка на любой фигуре
  • индивидуальный подбор меха и фасона
  • недорогой и качественный ремонт меховых изделий
  • наличие дополнительных услуг по уходу и хранению (био- и химчистка меховых изделий, холодильники для шуб)
  • лояльная ценовая политика
  • оптимальная логистика
  • гарантия на срок службы изделия (за исключение пошива шуб из материала заказчика)
  • три офиса в Москве
  • штат из профессиональных скорняков и мастеров по работе с мехом.

Мы дорожим своей безупречной репутацией и ценим каждого клиента. Для постоянных заказчиков создана специальная система скидок.

 

Одним из основных поставщиков меха для нашего ателье по пошиву шуб в Москве является компания «Аксессуар Фур», а потому в наличии всегда качественный мех норки любого типа и расцветки, каракуль и двусторонняя свакара, полотна из кролика и другие востребованные меха. Наши опытные мастера безошибочно определяют качество меха и доверяют своим поставщикам, а потому ваша шуба, сшитая в «Русском мехе» - это гарантия комфорта, эстетики и длительного срока службы.

 

  Скидки и акции На услуги Узнать   Скидки на жилетки Лето 2020 Выбрать
Подписаться на рассылку выгодных
предложений и новостей Русского меха
Подписаться на рассылку

Меховое ателье в Москве

История компании «Русский мех» началась еще в 1932 году с создания Ростокинского Мехового Комбината, позже переименованного в Московское производственное объединение «Труд». В 1994 году объединение получило свое новое название «Русский мех». На сегодняшний день меховое ателье «Русский мех» - одно из крупнейших предприятий в России по пошиву меховых изделий, оказанию различных услуг по работе с мехом.
Имея почти вековую историю работы с натуральным мехом, компания «Русский мех» обладает всеми необходимыми компетенциями по хранению, чистке и иному обращению с натуральным мехом.
ООО «Русский Мех» так же оказывает услуги по хранению любых пушно-меховых шкур, меховых и овчинно-шубных изделий, а так же предметов одежды из всех видом меха на своих «холодных складах» полностью подготовленных и предназначенных для хранения и работы с пушно-меховыми изделиями и полуфабрикатом (шкурками).
Профессиональное меховое ателье «Русского меха» уже много лет радует качеством, скоростью и профессионализмом не только москвичей, но также клиентов со всей России.

 
КОНТАКТЫ
Понедельник-суббота с 10.00 до 19.00
Москва, проспект Маршала Жукова, 3
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
ООО "Русский мех" @ 2001-2020 Информация на сайте не является публичной офертой. Цены могут быть изменены.
Megagroup.ru Megagroup.ru