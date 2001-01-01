Меховое ателье в Москве

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Долгие десятилетия многие из вас оставались преданными и лояльными клиентами «Русского Меха».
Вы приобретали роскошные меха, ухаживали за ними ежегодно сдавая к нам на хранение и в химчистку,
если это было необходимо. Пандемия коронавируса и режим ограничения передвижения по городу
нарушил наши с вами планы и не дает полноценно оказать необходимый уход за вашим, по-настоящему
ценным, меховым изделиями. Стоит ли говорить, что шуба требует особого, бережного хранения для того,
чтобы она могла прослужить как можно дольше и не потерять идеальный внешний вид?
Поэтому мы приняли решение организовать бесконтактный прием на хранение или в химчистку ваших
меховых пальто, дубленок, жилеток и т.д.
С 15 апреля наш специалист дистанционно оформит все необходимые документы, чтобы максимально сократить время передачи вещей в меховой холодильник или химчистку.
Мы придерживаемся строгих гигиенических правил, поэтому при передаче вещей, вам не о чем беспокоиться. Сейчас пришло наше время доказать вам нашу заботу о вас и о ваших шубках.
Всегда ваш,
Русский Мех
*Бесконтактный прием вещей на хранение в меховой холодильник или в профессиональную меховую химчистку осуществляется бесплатно при сдаче от 3-х шуб (пальто с мехом, дубленок, жилеток, курток с мехом и т.д.).
**При сдаче менее, чем трех вещей выезд специалиста на дом стоит 500 руб.
***Услуга доступна ежедневно, только по Москве.
****Специалист выезжает на дом в день подачи заявки или на следующий день
Меховое ателье «Русский мех» - одно из самых крупных предприятий по изготовлению изделий из меха. Деятельность «Русского меха» подразумевает массовый и индивидуальный пошив меховых изделий, ремонт шуб, а также комплекс услуг по уходу за мехом.
История компании началась в первой половине прошлого столетия и благодаря опыту и профессионализму мастеров по работе с мехом «Русский мех» и сегодня удерживает лидирующие позиции на отечественном и мировом рынке.
Меховое ателье «Русский мех» дарит приятный бонус клиентам, заказавшим пошив шубы из меха рыси или соболя – биочистка в подарок!
Меховое ателье «Русский мех» по ремонту шуб в Москве, адреса и телефоны которого вы найдете в разделе «Контакты», оказывает срочные услуги по ремонту изделий из меха, в том числе из эксклюзивного и дорогостоящего. Доверяйте свою шубу только надежной и проверенной компании и тогда безупречный результат гарантирован.
Мы дорожим своей безупречной репутацией и ценим каждого клиента. Для постоянных заказчиков создана специальная система скидок.
Одним из основных поставщиков меха для нашего ателье по пошиву шуб в Москве является компания «Аксессуар Фур», а потому в наличии всегда качественный мех норки любого типа и расцветки, каракуль и двусторонняя свакара, полотна из кролика и другие востребованные меха. Наши опытные мастера безошибочно определяют качество меха и доверяют своим поставщикам, а потому ваша шуба, сшитая в «Русском мехе» - это гарантия комфорта, эстетики и длительного срока службы.
История компании «Русский мех» началась еще в 1932 году с создания Ростокинского Мехового Комбината, позже переименованного в Московское производственное объединение «Труд». В 1994 году объединение получило свое новое название «Русский мех». На сегодняшний день меховое ателье «Русский мех» - одно из крупнейших предприятий в России по пошиву меховых изделий, оказанию различных услуг по работе с мехом.
Имея почти вековую историю работы с натуральным мехом, компания «Русский мех» обладает всеми необходимыми компетенциями по хранению, чистке и иному обращению с натуральным мехом.
ООО «Русский Мех» так же оказывает услуги по хранению любых пушно-меховых шкур, меховых и овчинно-шубных изделий, а так же предметов одежды из всех видом меха на своих «холодных складах» полностью подготовленных и предназначенных для хранения и работы с пушно-меховыми изделиями и полуфабрикатом (шкурками).
Профессиональное меховое ателье «Русского меха» уже много лет радует качеством, скоростью и профессионализмом не только москвичей, но также клиентов со всей России.